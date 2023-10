Ladri in appartamento rubano soldi e gioielli, il proprietario era in casa e non si è accorto di nulla

Entrano in appartamento in pieno giorno, nelle prime ore del mattino, senza neanche preoccuparsi di agire alla luce del sole, facendo razzia di gioielli e denaro in contante. E’ accaduto in contrada Ferraro, località con diverse abitazioni. I ladri hanno agito indisturbati nonostante, all’interno della casa, fosse presente un membro della famiglia che, a quanto pare, non si sarebbe accorto di nulla. Nei giorni scorsi, in località San Calogero, si era registrato un altro furto, ma questa volta la refurtiva consisteva in preziosi cavi di rame.