Svaligiata la sede Adis di Licata: i carabinieri bloccano 3 giovani sull'auto rubata

Svaligiata la sede Adis di piazzale Martiri della Foibe a Licata. Tre i giovani, tutti licatesi, che sono stati bloccati dai carabinieri.

Il furto, che ha anche fatto saltare il turno di donazione del sangue programmato per oggi, è stato messo a segno durante la nott. Stando a quanto è trapelato dal fitto riserbo investigativo, sarebbero stati portati via più computer, tv e apparecchiature diverse, oltre a delle scorte di generi alimentari. Fatta sparire anche la macchina in dotazione all'Avis che era stata lasciata, praticamente come sempre, nello spazio esterno di piazzale Martiri della Foibe. Auto che però è stata ritrovata, dopo un posto di blocco, all'alba. Ed è proprio dal rintraccio della vettura, con a bordo tre giovani, che si è poi risaliti al furto.

Accertamenti e indagini sono, naturalmente, ancora in corso. I militari dell'Arma tengono le bocche cucite.

