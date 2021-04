"Rubava l'acqua dalla condotta idrica e la rivendeva", arrestato sessantaseienne

Aveva realizzato una serie di accessi abusivi alla rete idrica e rivendeva l'acqua prelevata con le autobotti, un sessantaseienne di Licata è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Paola Vetro, hanno permesso di rilevare come lungo la statale 123 l'uomo, già indagato nell'operazione antimafia "Montagna" avesse realizzato sei allacci che consentivano di approvvigionarsi e rivendere l'acqua. Per il sessantaseienne è scattato l'arresto per furto aggravato. Il fermo è stato convalidato, ma a carico dell'uomo non è stata disposta alcuna misura cautelare.