Entrano in un negozio e rubano capi di abbigliamento: 2 ragazzi acciuffati dai carabinieri e denunciati

Due giovani, uno di loro minorenne, sono entrati in un negozio del Villaggio Mosè rubando alcuni capi d’abbigliamento del valore di alcune centinaia di euro. Ad accorgersi del furto sono stati gli addetti alla vendita che hanno subito dato l’allarme allertando i carabinieri.

I militari non hanno impiegato molto ad individuarli e ad acciuffarli. I due giovani, entrambi agrigentini, adesso dovranno rispondere del reato di furto aggravato. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della repubblica.

I carabinieri li hanno portati alla caserma “Biagio Pistone” per accertamenti. Tutti i capi rubati sono stati restituiti al negozio.