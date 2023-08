"Ha rubato tre utilitarie in trasferta": ladro seriale di auto a giudizio

A processo con l'accusa di avere rubato tre utilitarie in trasferta: il pubblico ministero della procura della Repubblica di Caltanissetta, Massimo Trifirò, ha disposto la citazione diretta a giudizio di Gioachino Amato, 44 anni, di Canicattì.

L'uomo è accusato dei furti, avvenuti fra il febbraio e il dicembre del 2021, di una Fiat Panda e due Fiat Punto posteggiate per strada, a Serradifalco. All'identificazione del 40enne si è arrivati sulla base dell'attività investigativa della polizia che ha esaminato i filmati della videosorveglianza. Amato, al quale si contesta il furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, in passato è stato coinvolto in numerose vicende analoghe.

Poco meno di un anno fa è stato arrestato per l'accusa di avere rubato tre auto tentando poi di consumare un furto di gioielli in appartamento e, in passato, gli è stato contestato un assalto notturno in un pub. Adesso avrebbe deciso di colpire nella vicina Serradifalco.

La prima udienza del processo, nel quale il difensore Calogero Meli, potrà decidere se chiedere l'abbreviato o il patteggiamento, è in programma il 14 dicembre davanti al giudice Giuseppina Chianetta.