"Hanno razziato le villette di mezza Sicilia", resta in carcere la banda di rom

Restano tutti in carcere i rom accusati d'aver messo a segno venti furti: da San Leone a Montaperto, ma anche al Villaggio Mosè, nei Comuni agrigentini circostanti e nelle limitrofe province di Caltanissetta ed Enna. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha convalidato i fermi di indiziato di delitto ed ha disposto per i cinque indagati la custodia cautelare in carcere.

Ad eseguire i fermi, negli scorsi giorni, fra la città dei Templi e Palermo, sono stati i carabinieri della compagnia di Agrigento, coordinati dal capitano Marco La Rovere, e quelli del Norm con in testa il tenente Alberto Giordano. Nel corso delle perquisizioni domiciliari è stata rinvenuta molta refurtiva: monili in oro, tablet e pc, ma anche preziosi orologi ed armi: fucili da caccia in particolar modo. Refurtiva che, anche in queste ore, i carabinieri stanno restituendo ai legittimi proprietari: a coloro che avevano subito i violenti furti e che, verosimilmente, non credevano di poter recuperare quanto gli era stato portato via.

In carcere restano, dunque, Lasio Radosavljevic, 35 anni, alias Lasio Lucan, dell'ex Jugoslavia; Daniel Lucan, 30 anni, rumeno; Ciprian Lucan, 38 anni, rumeno; Lasio Rac, 59 anni, serbo e Sasa Radosavljevic, 24 anni, dell'ex Jugoslavia. Gli indagati sono rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Pennica, Alba Raguccia e Francesco Mirabile. Il solo Ciprian - durante l'interrogatorio - ha ammesso i fatti dicendosi dispiaciuto, gli altri quattro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.