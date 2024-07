Allarme furti e truffe agli anziani, carabinieri e sindaco in prima linea per sensibilizzare

Questore e comandante provinciale dei carabinieri hanno lanciato, negli scorsi giorni, attraverso AgrigentoNotizie, un accorato appello alla prudenza. Per sensibilizzare gli anziani, prevenendo i raggiri, sabato, alle ore 10, nei locali del Centro sociale, l'amministrazione comunale di Cianciana, guidata dal sindaco Francesco Martorana, e i militari dell'Arma della stazione cittadina hanno organizzato un incontro ad hoc.

"Dobbiamo sensibilizzazione non solo gli anziani, ma l'intera cittadinanza al fine di non cadere nelle trappole di gente senza scrupoli - ha detto il sindaco di Cianciana - . In particolare, gli anziani devono imparare a difendersi dai raggiri di delinquenti che spesso e volentieri perpetrano furti e truffe ai loro danni. Nell’incontro verranno spiegate le modalità, in modo tale da riconoscere subito il tentativo di truffa e furto".