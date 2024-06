Presi di mira anche negozi di toelettatura e assistenza tecnica, nonché il Caf Acli: salgono a 7 i colpi o tentati furti

Non soltanto la scuola "Anna Frank" e un asilo paritario di via Regione Siciliana, la sede Uil di via Piersanti Mattarella e il Polo universitario di contrada Calcarelle. Ma anche un negozio di toelettatura per cani, un'attività di assistenza tecnica per elettrodomestici e climatizzazione e il Caf Acli. Sono saliti a 7, dopo le denunce raccolte da polizia e carabinieri, i colpi o tentati colpi messi a segno - nella zona di Agrigento bassa - da quello che dovrebbe essere un ladro solitario.

Nel negozio di toelettatura, il malvivente è riuscito ad aprire la cassa ed ha arraffato circa 100 euro. Poco più avanti, ha cercato di intrufolarsi nell'esercizio artigianale che si occupa assistenza tecnica per elettrodomestici e climatizzazione. Ha però desistito, allontanandosi a gambe levate. E questo perché all'interno dei locali c'era una cane. Ma pochi metri dopo, lungo il percorso c'era la sede del Caf Acli dove, a quanto pare, è riuscito a rubare una fotocamera. Poi, come già raccontato, il furto ai distributori di snack e bevande del Polo universitario dove s'è fatto male, tagliandosi durante l'effrazione.

