Lasciano gli scooter posteggiati sotto casa e dopo poco non li ritrovano più: furti in centro e in periferia

Lascia il ciclomotore, uno scooter Aprilia, posteggiato sotto casa e, al momento di riprenderlo, non lo ritrova più. Vittima del furto, messo a segno nel centro di Agrigento, è stato un sedicenne che, come di consueto, aveva lasciato il suo mezzo di locomozione a pochi passi da casa.

A denunciare il furto è stata la mamma dell'adolescente, una cinquantaduenne proprietaria del mezzo. Ma non è stato l'unico furto di scooter registratosi negli ultimi giorni. Da Fontanelle è infatti scomparso un Piaggio Liberty di proprietà di un quarantaduenne. Anche in questo caso il proprietario l'aveva lasciato parcheggiato sotto casa. E al momento di riprenderlo non lo ha più ritrovato.

Sui due episodi hanno avviato le indagini i poliziotti. Tanto per il centro, quanto per il rione di Fontanelle, gli agenti stanno cercando infatti di identificare i balordi - non è escluso che ad agire sia stata la stessa mano - che hanno fatto sparire nel nulla i ciclomotori.