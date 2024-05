Furti e presenze pericolose: quattro fogli di via ad altrettanti romeni

Quattro fogli di via - due a dei romeni residenti nel Catanese e altrettanti a dei romeni che vivono a Palermo - sono stati notificati dai poliziotti del commissariato di Sciacca che, di fatto, stanno cercando di prevenire e reprimere episodi di microcriminalità come i furti. I provvedimenti sono stati firmati dal questore Tommaso Palumbo.

Due, i romeni che vivono a Catania, sono stati trovati in possesso di merce arraffata dagli scaffali di un supermercato. Gli altri due invece non avrebbe saputo spiegare il motivo per cui si aggiravano a Sciacca.

I quattro non potranno tornare in città per i prossimi tre anni. In caso contrario verranno denunciati alla procura.