Furti in negozi e rapine in strada tra cui quella al minore che passeggiava al viale Della Vittoria: arrestato 20enne

E’ un giovane di 20 anni, Carmelo Di Maria, il presunto autore di vari furti all’interno di negozi e di rapine in strada, compresa quella a danno di un minore mentre passeggiava al viale Della Vittoria, quando gli furono sottratti 20 euro e il telefono cellulare. I carabinieri della stazione di Villaseta, coordinati dal maggiore Marco La Rovere, a conclusione di un’approfondita attività d'indagine, hanno arrestato il 20enne, che ha precedenti di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Agrigento. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

I militari dell’Arma hanno anche notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di altri due giovani che sarebbero stati complici dell’arrestato in più di un’occasione. Uno di loro è attualmente detenuto al carcere “Malaspina” di Palermo dopo essere stato arrestato in flagranza di reato, la scorsa settimana, sempre dai carabinieri di Villaseta.

"Secondo quanto ricostruito con le attività d’indagine - dicono i carabinieri - Di Maria, con i 2 complici, avrebbe messo a segno i furti e le rapine, a danno di commercianti e soggetti deboli come donne e minori, dal gennaio al novembre di quest’anno.

Tra i fatti contestati figurano il furto di un borsello contenente vari documenti e di uno zaino con all'interno degli attrezzi da lavoro riposti all’interno di un furgone; l’utilizzo fraudolento di una carta di credito provento di precedente furto; lo scippo di una borsa ad una ragazza; il furto di 600 euro posti all’interno della cassa di un esercizio pubblico in via Mazzini con effrazione della porta in vetro antipanico; il furto di un paio di occhiali griffati all’interno di un negozio in via Pirandello con effrazione delle ante della vetrina; il furto di 8 paia di occhiali da sole con effrazione della vetrina di un negozio di ottica; la rapina con utilizzo di un coltello a danno di un minore che passeggiava al viale Della Vittoria, al quale vennero sottratti 20 euro e il telefono cellulare; la rapina con coltello all’interno di una rivendita di kebab ed il furto di alcune banconote dalla cassa di un esercizio pubblico a Porta di ponte con effrazione di una finestra".

Soddisfatto di questo risultato il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo: “Il risultato di oggi è frutto della perfetta sintonia tra cittadini, carabinieri e magistratura. Assicurare alla giustizia gli autori di oltre 20 episodi di efferati crimini predatori, tra l’altro a danno di alcuni minorenni, dimostra l’attenzione che poniamo sulla sicurezza della nostra amata città”.

Nonostante i gravi indizi di colpevolezza, si attende comunque il successivo giudizio da parte della magistratura per accertare le responsabilità, non ancora definitivamente accertate.