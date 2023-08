Pescatori "pirati" manovrati dai trafficanti di migranti? Vella e Minardi: "E' una guerra fra poveri"

I pescatori, o ex pescatori, tunisini si sono autonomamente trasformati in "pirati"? O sono manovrati e collegabili alle organizzazioni criminali che gestiscono i flussi di migranti dalla Tunisia? Interrogativi inevitabili dopo lo scalpore mediatico internazionale suscitato dall'operazione antipirateria di Guardia costiera, Guardia di finanza e Squadra Mobile. Un'operazione che ha portato al fermo di quattro tunisini, dai 50 ai 43 anni, comandante ed equipaggio del motopesca "Assyl Salah", che sono in carcere per pirateria.

"Non abbiamo elementi per poter dire, oggi, che i pescatori di Monastir siano in contatto con i trafficanti di Sfax - ha spiegato il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella - . Sicuramente i motori fuori bordo, che vengono rubati dai barchini carichi di migranti, hanno un valore sul mercato e non possiamo escludere che, all'interno del mercato tunisino, possano essere riutilizzati, ma non abbiamo elementi per poter ipotizzare collegamenti".

"E' una 'guerra' fra poveri, non può che essere una 'guerra' fra disperati quella che avviene nel Mediterraneo Centrale - ha commentato il dirigente della Squadra Mobile, il vice questore aggiunto Giovanni Minardi - . Non ci sono elementi al momento per poter ipotizzare collegamenti fra trafficanti e pirati. Siamo, fra l'altro, anche su due livelli diversi, assai diversi. E' come se si parlasse di mafiosi e di spacciatori al dettaglio" - ha cercato di fare chiarezza il capo della Mobile - .

"Non abbiamo 'pirati' che abbordano mercantili o navi che trasportano petrolio, ma pescatori o ex pescatori che rubano motori, pochi soldi e cellulari a gente che sta già rischiando la vita in mare" - ha sottolineato il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella - .

“E' soltanto la prima operazione di questo tipo. Al momento non possiamo che ritenere che sia proprio una 'guerra' fra poveri, ma lavoreremo anche su questo aspetto per cercare di meglio comprendere e trovare, se ve ne sono, possibili collegamenti" - ha garantito il comandante regionale del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza, il colonnello Alessandro Bucci - .

Appare scontato che i motori dei barchini che vengono rubati, non uno, due, ma decine e decine (l'ultimo caso di cui si ha certezza appena ieri, poco prima che iniziasse la conferenza stampa in Procura), vengano poi rivenduti e, inevitabilmente, utilizzati per essere montati su altri microscopici barchini, costruiti in lamiera mal saldata, che faticano a stare a galla. Un fenomeno nuovo, allarmante e pericolosissimo, quello di cui investigatori e inquirenti hanno avuto contezza a partire dal 26 marzo scorso, quando vennero raccolti i primissimi racconti, fatti dai migranti salvati, su un furto di motore fuoribordo. Un fenomeno tutto tunisino perché non è mai accaduto, o almeno non risulta, che fatti analoghi siano accaduti ai natanti che salpavano e salpano dalla Libia.