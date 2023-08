Furti di maioliche ottocentesce: confermate due misure cautelari

Il gip di Sciacca, Antonino Cucinella, ha confermato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due saccensi indagati nell’inchiesta su un presunto giro di furti di maioliche per pavimenti prodotte, tra la fine dell’800 e l'inizio del '900, da diverse scuole siciliane di ceramica.

Si tratta di Vincenzo Di Benedetto, 72 anni e Marco Gambino, 35 anni, di Sciacca. La stessa richiesta è stata poi sottoposta al tribunale del riesame che, nelle prossime ore, scioglierà la riserva.

Per il giudice le esigenze cautelari non sono cessate. Nell’inchiesta ci sono altri indagati, del Trapanese e del Palermitano. Grazie alla conoscenza del territorio, sostiene l'accusa, il gruppo avrebbe individuato gli obiettivi da colpire entrando in azione.