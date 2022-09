Furti di gommoni al porto vecchio, venivano usati per trasportare turisti o disabili: indagini in corso

Spariti due gommoni a Lampedusa. La scorsa notte ne è stato rubato uno al porto vecchio, equipaggiato con due motori e utilizzato da un turista per le escursioni. Si tratta del secondo furto dello stesso tipo nel giro di pochi giorni: circa due settimane fa, sempre a Lampedusa, è stato rubato un gommone dell'Area marina protetta “Isole Pelagie” che era stato ormeggiato ancora una volta al porto vecchio. In questo caso si tratta di un natante di 6 metri e mezzo che veniva utilizzato dal personale dell'Amp non solo per le attività di monitoraggio ma anche per accompagnare persone con disabilità nella spiaggia dell'isola dei Conigli.

I due furti sono stati segnalati alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini.

(Fonte ANSA).