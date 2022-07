Furti di corrente con la complicità dell'ispettore, carabiniere in aula: "Per me è una persona serissima"

"Giovanni Trupiano? Per me era persona seria e scrupolosa, lo chiamavo collega perchè era sempre ligio e cercava di scoprire furti". Secondo la procura l'ispettore dell'Enel sarebbe stato il principale artefice del giro di furti di corrente elettrica agevolati e persino favoriti in cambio di tangenti.

Il brigadiere dei carabinieri Marzio Nicolai, in servizio alla Compagnia di Licata, invece, lo elogia senza mezze misure. Il processo è in corso davanti ai giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, ed è a carico di venti persone.

Trupiano, 64 anni di Agrigento, e Domenico La Porta, 67 anni di Naro, ispettori dell'Enel, sono accusati di avere agevolato e, persino, organizzato i furti di corrente in cambio di tangenti. Nella lista degli imputati ci sono esercenti e professionisti.

Si tratta di: Luigia Vinti, Gioachino Cuscio, Giuseppe Modica, Simone Modica, Giuseppe Contino, Maria Santa Rallo, Salvatore Domenico Siracusa, Tommaso Cortelli, Massimo Cortelli, Vincenzo Cortelli, Calogero Schembri, Anna Maria Farruggio, Pietro Failla, Diego Favata, di Canicattì; Angelo Gioacchino Sanfilippo, Giuseppe Antonio La Mendola, Vincenzo Palumbo e Calogero Ciulla, di Santa Elisabetta.

Il carabiniere, citato dal difensore di Trupiano, l'avvocato Stefano Catuara, non ha partecipato alle indagini ma lo conosce per avere lavorato insieme a lui in numerosi controlli. "Per me è una persona seria - ha detto -, non mi ha mai fatto sospettare di nulla. Era sempre pronto a cercare allacci abusivi e controllare tutto in maniera scrupolosa".