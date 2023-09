Prima si sarebbe fatto beccare a rubare smartphone, auricolari e soldi agli altri passeggeri della nave e poi, dopo la perquisizione della sua auto, si è fatto trovare in possesso di oltre 300 grammi di cocaina. La polizia ha arrestato tre giorni fa un un 25enne di Sciacca, Ismaele Cammarata, partito da Genova a bordo dell'imbarcazione Excelsior della Gnv e diretto al porto di Palermo.

Tutto è iniziato nella notte tra il 14 e il 15, durante la navigazione. La security di bordo della Excelsior, secondo quanto ricostruito, aveva fermato il ragazzo sorpreso da qualcuno mentre cercava di rubare alcuni oggetti di valore. Il comandante della nave, dopo aver raccolto le denunce delle vittime, ha contattato la polizia segnalando l’accaduto e ha trattenuto il 25enne vicino alla reception in attesa dell’attracco.

Arrivati a destinazione, gli agenti della polizia di frontiera marittima sono saliti sulla nave per identificare e perquisire il saccense che aveva in tasca, tra le altre cose, la chiave di una Fiat Punto. Gli investigatori hanno quindi deciso di perquisire l’auto che si trovava nel garage della Excelsior. Il giovane, sorpreso dalla circostanza, non è riuscito a nascondere il suo nervosismo chiedendo il perché di questo ulteriore controllo.

Cammarata è stato portato negli uffici di polizia mentre l’auto, una volta sbarcata, è stata ispezionata da Cheyenne, cane antidroga delle Unità cinofile della polizia, che ha iniziato a puntare il portabagagli della Fiat Punto. Al suo interno, dentro un sacchetto di plastica, c’erano tre involucri contenenti complessivamente 330 grammi di sostanza stupefacente.

Alla luce di quanto emerso la droga è stata sequestrata e inviata in laboratorio per gli accertamenti mentre il giovane, su disposizione del pm Renza Cescon, è stato ammanettato e portato nel Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina. In quell’occasione il gip ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare della detenzione in carcere.