Notte di furti e danni da via Regione a Calcarelle: quattro raid nel giro di poche ore

Da via Regione Siciliana a Calcarelle, passando per via Piesanti Mattarella. Notte di follia, quella fra mercoledì e giovedì, dove nel giro di circa un chilometro sono stati creati danni su danni, cercando di rubare e in tre casi riuscendoci, alla scuola "Anna Frank", a un asilo paritario, alla sede Uil e al Polo universitario.

Non ci sono certezze investigative, ma sembra scontato che ad agire - e nel giro di poche ore - sia stato lo stesso ladro o la stessa banda di delinquenti. Criminali di bassa, anzi bassissima, lega però. Il modus operandi è stato in tutti i casi identico. Cercavano soldi, quelli dei distributori automatici di snack e bevande. E spiccioli sono stati arraffati dal distributore automatico della sede Uil e da quello del Polo universitario dove il "ladro di merendine" si è fatto male: mandando in frantumi una vetrata si è tagliato. Ed è stato forse questo ad interrompere la notte di razzie.

Degli episodi di microcriminalità si stanno occupando polizia e carabinieri. E spetterà, naturalmente, a loro stabilire se - come sembra - tutti i fatti siano imputabili alla stessa "mano". Cercando poi, inevitabilmente, di identificare a chi appartenga quella mano.

