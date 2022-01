Furti al cimitero, la protesta dei cittadini: “Oltraggiate le tombe dei nostri cari”

Al cimitero si rubano fiori, piante, vasi e anche statue. Episodi sempre più frequenti, al camposanto di Grotte, che mettono in allarme i cittadini: "Siamo stanchi di vedere oltraggiate le tombe dei nostri cari". La notizia è apparsa oggi sul quotidiano La Sicilia.

Lanciato un appello: "Ci rivolgiamo a chi di competenza affinchè questi episodi, incomprensibili e addirittura inquietanti, non si verifichino più".

Molte persone che vanno al cimitero di Grotte per rendere omaggio ai propri cari che non ci sono più hanno fatto in più occasioni l'amara scoperta di non ritrovare i fiori o le piante collocati pochi giorni prima. A mancare, spesso, sono anche oggetti particolari, posizionati sulle tombe come ricordo di chi era in vita. Alcuni si chiedono se questi oggetti vengano proprio portati via oppure semplicemente spostati da una tomba all'altra. Ma in ogni caso si tratta di gesti che lasciano davvero senza parole.

“Questi fatti mi amareggiano molto – ha detto il sindaco Alfonso Provvidenza – ma assicuro ai miei concittadini che riusciremo presto ad individuare i responsabili".