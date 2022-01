Banda di ladri in azione: scomparsi nel nulla un furgone e un'autovettura

Non soltanto Fiat Punto, ma anche un furgone Fiat Doblò e una autovettura, una Opel Astra. Continuano i furti di auto a Canicatti. Due i veicoli spariti, nel giro di poche ore. A formalizzare le denunce agli agenti del commissariato cittadino sono stati i proprietari. I poliziotti e i carabinieri, raccolte le due diverse denunce, hanno già avviato le indagini per provare ad identificare i ladri.

Da via Capitano Maira, è sparito il furgone, Fiat Doblò, di proprietà di un ventiseienne, tecnico di una ditta di Canicattì. Assieme al furgone sono spariti tutti gli attrezzi di lavoro che si trovavano all’interno del mezzo: un trapano, due avvitatori professionali, un flex, una scala in alluminio allungabile, una borsa piena di utensili da lavoro. All’interno dell’abitacolo c’erano anche le chiavi dell’azienda, e i buoni relativi agli interventi effettuati nei clienti.

Stesso quadro anche in via Rosolino Pilo dove è stata rubata, durante le ore pomeridiane, una vettura: una Opel Astra. Il proprietario, un quarantottenne, impiegato, di Canicattì, ha formalizzato uina denuncia di furto a carico di ignoti -ai carabinieri della stazione cittadina. Entrambi i furti non sono risultati essere coperti da polizze assicurative.

Tanto i poliziotti, quanto i carabinieri, hanno verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nelle zone dove sono stati messi a segno i furti. Si tratta di passaggi investigativi ormai di routine, che potrebbero però - e anche rapidamente - indirizzare le indagini. Fitto, categorico, il riserbo. Tanto dei militari dell'Arma quanto dei poliziotti del commissariato di Canicattì. Non è escluso, ma non c'è certezza in merito, che la "mano" possa essere stata, in entrambi i casi, la medesima.