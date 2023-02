Non solo furti di auto lasciate parcheggiate per strada: aperto un garage e portate via 2 motociclette

Non soltanto furti di auto e scooter lasciati parcheggiati lungo le strade, ma anche di motociclette custodite nei garage. E sono state due le Piaggio Vespa che sono state rubate dal magazzino di via Cuba a Canicattì. A fare la scoperta prima, e la denuncia dopo alla stazione dei carabinieri, è stato uno dei proprietari: un pensionato settantaduenne. Il furto è avvenuto, senza che nessuno abbia visto, né sentito nulla, fra le ore 17,30 di giovedì e le 7 dell’indomani. Un altro pensionato, di 68 anni, ha invece denunciato, all’Arma, il furto – avvenuto in un cortile di via Casella - della sua Alfa Romeo156 che risultava essere in fermo amministrativo. Un commerciante bengalese di 49 anni ha invece riferito, ai militari dell’Arma, che la sua Volkswagen Passat è sparita da largo Aosta dove era stata, appunto, lasciata parcheggiata.

Gli agenti del commissariato hanno invece raccolto, nei giorni scorsi, la denuncia di furto di una Fiat Panda Cross lasciata in via Toti.

Due invece le vetture, di cui era stato denunciato il furto, che sono state ritrovate: si tratta di una Fiat Punto, di un trentasettenne, che era stata rubata da via Vespucci ed è stata ritrovata dai carabinieri in contrada Cazzola e di un’altra Punto, di un quarantaseienne, sparita da via Fratelli Cervi e rinvenuta, dai poliziotti, in via Giardini.