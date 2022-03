Microcriminalità senza freni: ladri di appartamento "ripuliscono" altre due case

Ancora due furti. Da altrettante abitazioni, i malviventi hanno portato via quattro quadri in un caso e un tv color d’ultima generazione in un altro. Non sembra esserci pace a Canicattì dove i malviventi si palesano, e mettono a segno reati, tanto in centro quanto in periferia.

In contrada Corrige, i ladri dopo avere scavalcato la recinzione di un appezzamento di terreno, hanno fatto ingresso in un’abitazione di una canicattinese residente al Nord Italia, ma in uso in questo periodo dell’anno alla madre: una sessantacinquenne. Tutto è stato messo a soqquadro nella residenza da dove sono stati portati via 4 quadri. La scoperta è stata fatta dalla donna quando è andata in campagna per dare da mangiare ai cani. Nella zona in passato si erano verificate altre razzie. Furti anche in via Vittorio Emanuele dove, in una casa, approfittando della momentanea assenza del proprietario, hanno forzato la porta d’ingresso di una residenza e, come sempre, rovistando ovunque, hanno portato via un televisore d’ultima generazione. Non hanno trovato di meglio e si sono “accontentati” del tv color, portando via anche il telecomando.

Entrambe le vittime del furto si sono recate al commissariato di polizia e hanno formalizzato denuncia a carico di ignoti. Gli agenti hanno avviato le indagini, e come primo passaggio investigativo, hanno già verificato l’eventuale presenza o meno di sistemi di videosorveglianza. Telecamere che, qualora presenti, potrebbero avere ripreso elementi utili ad individuare i malviventi. Non è esclusa – ma non ci sono certezze investigative al riguardo - che la “mano” possa sempre essere stata la stessa. Servirà del tempo, però, per provare a fare chiarezza e risalire all’identità dei delinquenti che continuano a provocare danni ai canicattinesi.