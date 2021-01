"Non si allacciarono abusivamente alla rete idrica", due assoluzioni

Assoluzione perchè il fatto non sussiste: il giudice monocratico Giuseppe Sciarrotta ha prosciolto due imputati dall'accusa di furto di acqua.

Si tratta di Giuseppe Baldarelli e Fabio Volpe, entrambi 48enni. I due imputati (difesi dagli avvocati Daniela Posante, Antonella Arcieri, Monica Malogioglio e Alessandra Cucchiara) erano stati denunciati in seguito a due controlli, scattati fra il 13 luglio del 2013 e il 9 gennaio successivo, dei tecnici di Girgenti Acque in una serie di utenze di alcuni appartamenti nei pressi della via Esseneto.

I tecnici della società che gestisce il servizio idrico avevano scoperto una manomissione dell'impianto che avrebbe consentito un allaccio diretto alla rete idrica non autorizzato. Il valore dell'acqua oggetto del furto, contestato anche ad altri due imputati che sono stati giudicati separatamente, ammontava a 1.400 euro.

La difesa, però, ha sostenuto che non vi era alcuna certezza della riconducibilità ai locatari delle distinte unità immobiliari di quelle palazzine. Di diverso avviso il pubblico ministero Margherita Licata che aveva chiesto la condanna a 8 mesi.