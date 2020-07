Ancora risse senza senso a San Leone, furibonda lite nella notte

San Leone come un far west. Ieri sera, un’altra rissa, l’ennesima di questa estate 2020. Nei pressi del viale de Le Dune, dopo un acceso dibattito, delle persone hanno concluso la loro discussione con dei cazzotti. Urla, spintoni e pedate: per una situazione che ha coinvolto diverse persone.

Sul posto, lanciato l’allarme da parte dei residenti della zona svegliati dal trambusto, si sono precipitati i poliziotti. Gli agenti hanno provato a sedare gli anni, individuando parte degli autori della furibonda scazzottata in piena notte.