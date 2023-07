Fuoco danneggia villetta e frantoio, è ancora allarme nell'Agrigentino

Danneggiata una villetta e un frantoio. Continuano a determinare danni, e anche pesantissimi, gli incendi di sterpaglie che si stanno verificando, anche a causa delle altissime temperature, un po' in tutta la provincia.

Le fiamme hanno inghiottito, in via Riesi a Licata, numerose palme Washington presenti nel giardino della villetta e hanno provocato gravissimi danni anche alla veranda. Divorati dalle fiamme anche alcuni grossi contenitori in plastica che si trovavano nello spiazzo esterno del frantoio che si trova in zona. Carabinieri e polizia hanno avviato le indagini nel tentativo di scoprire da dove sono partite le fiamme. E soprattutto se e chi le ha appiccate.

Le fiamme sono state circoscritte prima e domate dopo dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino.