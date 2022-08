Scoppia l'incendio in una stalla e le fiamme uccidono due cavalli e due pony

Divampa l'incendio in una stalla di contrada Safarello-Casalicchio e le fiamme uccidono due cavalli e due pony. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Licata per circoscrivere le fiamme e per provare a salvare gli animali custoditi nella stalla. Purtroppo però per gli equidi non c'è stato nulla da fare. L'inferno in contrada Safarello-Casalicchio, a Licata, è scoppiato durante la notte fra domenica e ieri. Ad accorrere sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia cittadina.

Spetterà proprio ai carabinieri della sezione Operativa del Nor sviluppare le indagini, mettere dei punti fermi.