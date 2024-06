Inferno di fuoco e fumo in un ristorante di Sciacca: più squadre di pompieri in azione

Un grosso incendio è divampato all'interno di un ristorante di via Lido Esperando, nella zona di borgo dello Stazzone, a Sciacca. Al lavoro ci sono già i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e stanno correndo verso la città delle Terme anche i pompieri di Santa Margherita di Belìce e un'autobotte del comando provinciale di Agrigento.

Le fiamme, stando a quanto risulta al momento, sarebbero molto alte e i danni appaiono più che importanti. L'intero quartiere è invaso dalla fuliggine. Una alta colonna di fumo nero è visibile da più punti della città.

In via Lido Esperando anche i poliziotti del commissariato cittadino che, al momento, stanno tenendo a distanza gli eventuali curiosi. Le cause dell'incendio, naturalmente, non sono chiare. Non al momento. Attualmente la priorità è del resto quella di circoscrivere le fiamme per poter entrare nel ristorante e sincerarsi del fatto che non vi sia nessuno all'interno.

(In aggiornamento)