Rifiuti ed auto inceneriti dal fuoco, ennesima notte di allarme e paura

Sembra essere ritornata la "patria" degli incendi. A Licata sono ripresi, infatti, e con una sistematica ed allarmante periodicità, gli incendi di rifiuti e di autovetture.

Durante la notte, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti in via Trazzera Piazza Armerina dove qualcuno ha appiccato il fuoco ad un cumulo di rifiuti abbandonati. Poco prima dell'alba poi, i pompieri sono dovuti accorree in via Giotto dove il fuoco ha avvolto e devastato un'autovettura parcheggiata. Non ci sono certezze sulla matrice di quest'ultimo rogo, ma l'ipotesi investigativa più probabile sembra essere quella dolosa. Spetterà agli investigatori però, naturalmente, fare chiarezza.