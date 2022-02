Appiccato il fuoco in piazza: danneggiati una panchina e due cassapanche di legno

Non ci sono dubbi. Di nessun tipo. L'incendio appiccato ai danni della cooperativa agricola "Mpidusa" di Lampedusa è di natura dolosa. A denunciarlo alla stazione dei carabinieri della più grande delle isole Pelagie è stato il responsabile della stessa coop. Qualcuno, senza essere visto, ha appiccato il fuoco nell'area comunale di piazza Brignone, fuoco che ha danneggiato una panchina e due cassapanche di legno che venivano utilizzate dalla cooperativa. I danni risultano essere in corso di quantificazione e non sono coperti da assicurazione.

Dell'attività investigativa, raccolta la denuncia a carico di ignoti, dovrà occuparsi la stazione dell'Arma di Lampedusa che ha già avvisato l'autorità giudiziaria.

Piazza Brignone è il luogo dove, da 8 anni, "Terra" porta avanti progetti di agroecologia e di coinvolgimento della comunità, a partire dalle persone più fragili. "E' il luogo in cui siamo nati noi, la cooperativa agricola Mpidusa - hanno scritto sui social - e dove portiamo avanti le stesse attività. Noi siamo sconvolti da un gesto che, al di là del dolo o della stupidità, resta gravissimo e per questo oggi stesso (ieri ndr.) abbiamo sporto denuncia contro ignoti alla stazione dei carabinieri dell'isola".