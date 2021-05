Fuoco nelle aree boschive e vicino a villette: la stagione degli incendi è ripartita

Incendi all’interno delle aree boschive, ma anche nelle zone periferiche dei Comuni nei pressi di alcune villette. Con il bel tempo riparte – e si fa subito sentire creando apprensione e disagi – la stagione degli incendi. Ad accorrere da un capo all’altro della provincia, senza poter far affidamento sugli stagionali della Forestale il cui servizio non è ancora iniziato, sono stati, ieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Pompieri che, all’improvviso, si sono ritrovati a dover stabilire a quale richiesta di intervento dover dare la priorità.

A preoccupare, in maniera particolare, sono stati gli incendi nelle aree boschive. In mattinata, l’allarme è scattato per il “polmone verde” di via Petrarca. E in questo caso è proprio intervenuta la Forestale che, nel giro di poco tempo, è riuscita a circoscrivere e a spegnere le fiamme. Fiamme anche nelle aree di rimboschimento di San Biagio Platani, dove sono stati dirottati i pompieri volontari di Cianciana, e di Cammarata. Non si sono registrati grossi danni alla macchia Mediterranea e questo perché, nonostante le difficoltà, si è riusciti ad intervenire tempestivamente. Fuoco anche nei pressi delle villette di contrada Scavuzzo e contrada Pero a Realmonte. Non è escluso che in questi casi si volesse far pulizia dalle erbacce, ma il fuoco è all’improvviso diventato ingestibile.

Come ogni anno di questi tempi, quando riparte la “stagione degli incendi”, torna forte la necessità che anche gli stagionali della Forestale vengano impiegati per dare man forte, anche ai vigili del fuoco. Perché i pompieri non si tirano mai indietro e c’è anche una convenzione con la Regione per gli interventi nelle aree boschive, ma i vigili del fuoco in servizio al comando provinciale di Agrigento, e nei vari distaccamenti, non sono poi tantissimi. Ed è scontato, come sempre, che si deve dare priorità a richieste di intervento come incendi appartamenti, incidenti stradali o simili.