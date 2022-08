Divampa l'incendio nella parte alta di Monserrato, terrore puro per i residenti

Terrore puro nella parte alta di Monserrato dove un incendio di sterpaglie è riuscito ad arrivare, e a minacciare concretamente, l'area verde antistante ad un condominio. Danneggiato lievemente un balcone della palazzina, momenti di ansia e concitazione fra i residenti che avevano lasciato parcheggiata l'auto nel piazzale. In tantissimi si sono precipitati per mettere in salvo le vetture.

Le fiamme, complice il vento, sono sembrate inarrestabili. Sul posto hanno lavorato, e lo stanno ancora facendo, più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Nessun dubbio sulla natura dolosa della scintilla iniziale.