Inferno di fuoco e fumo a Fontanelle, disagi per la circolazione stradale

Inferno di fuoco e fumo lungo il viale Sicilia di Fontanelle dove, già da un po', sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale. A bruciare è un terreno incolto. Il fumo sta creando qualche problema, ma nulla di emergenziale al momento, alla viabilità del quartiere satellite. Ad occuparsene, scongiurando rischi di incidenti stradali, gli agenti della polizia municipale.

I vigili del fuoco è da giorni e giorni che cercano di fronteggiare l'emergenza tipica di questo periodo dell'anno, ma aggravata dall'ondata di caldo Sahariano. E come ogni anno emerge quello che, di fatto, è un problema: tutti, partendo dai privati e arrivando alle amministrazioni comunali, dovrebbero curarsi e preoccuparsi - il che non avviene, determinando un vero e proprio stato di abbandono - di tenere le strade e i terreni puliti, nonché di creare i parafuochi. Le ordinanze vengono firmate dai sindaci, è vero. Ma nessuno poi verifica che vengano veramente, concretamente, rispettate. Poi, a causa del caldo, dell'inciviltà e dei piromani, divampano gli incendi. E i vigili del fuoco non possono far altro che correre da un capo all'altro dell'Agrigentino per cercare di salvare il salvabile.