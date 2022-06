Divampa un incendio in contrada San Pietro: devastati ettari di bosco, le fiamme minacciano il carcere

Le fiamme minacciano la casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa. Il rogo di sterpaglie e vegetazione varia, sviluppatosi in contrada San Pietro ad Agrigento e alimentato dal vento, si è spinto quasi a ridosso del carcere.

Sono già al lavoro la squadra e le autobotti del corpo Forestale, così come i vigili del fuoco del comando provinciale. Per cercare di fare in fretta, il più in fretta possibile, è stato richiesto anche l'intervento di canadair. A coordinare le operazioni è il personale del fistaccamento Forestale di Agrigento.

Al momento sono già andati in fumo circa 4 ettari di bosco.