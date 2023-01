Incendiati carro funebre e porta d'ingresso dell'agenzia: acquisite le immagini di videosorveglianza

Incendiato il carro funebre e la porta di ingresso di una agenzia di onoranze funebri, in via Marianello a Licata. Notte di Capodanno complicata sul "fronte" degli attentati incendiari che sanno di intimidazione. Durante la notte, i vigili del fuoco e i carabinieri sono dovuti intervenire nella sede della ditta di onoranze funebri "Aronica&Caico" di via Marianello dove qualcuno aveva dato alle fiamme l’autovettura e, appunto, la porta di ingresso dei loro uffici.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini. Già durante la notte è stata disposta l'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza posti a presidio dell'agenzia. Verosimilmente dovrebbe esserci qualcosa di interessante.

E' stata, già durante la notte, notiziata la Procura della Repubblica di Agrigento ed è stato aperto - a carico di ignoti - un fascicolo d'inchiesta