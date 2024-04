Scoppia l'incendio in camera da letto: salvato e portato in ospedale un licatese

Ha rischiato grosso. Anzi, ancora di più. Un licatese è stato salvato, e in via precauzionale accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dall'incendio divampato all'interno della sua abitazione, in via Montesanto.

L'uomo, a quanto pare, si era addormentato e non si è accorto che in camera da letto si sono sprigionate le fiamme. Erano le 23,20 di ieri quando l'Sos, lanciato dai vicini di casa, è stato raccolto dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino che sono subito accorsi. E fino all'1,50 i pompieri sono rimasti al lavoro nell'appartamento di via Montesanto che è stato, di fatto, messo in sicurezza.

In via precauzionale, il licatese è stato trasferito in ospedale.

Sul posto, durante la notte, anche gli agenti del commissariato cittadino.