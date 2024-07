Inferno di fuoco e fumo fra Monserrato e Piano Gatta: "divorato" un mandorleto

Se sia stato appiccato ad arte, magari in più punti, o se si tratta dell'ennesimo incendio di sterpaglie che propagandosi è arrivato fino alle case di campagna e a un mandorleto non è chiaro. È certo però che almeno una cinquantina di alberi sono stati inceneriti, così come una vasta area di macchia Mediterranea e che tra Monserrato salendo fino a Piano Gatta è stato l'inferno di fuoco e fumo.

A domare l'incandescente fronte ci hanno pensato, e senza non poche difficoltà, i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta e gli uomini della Forestale.

