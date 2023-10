Un'altra notte di fuoco a Licata: misterioso incendio danneggia l'auto di un pensionato

Ancora fuoco a Licata. Ancora danneggiamenti di mezzi, ma non soltanto. Stavolta è "toccato" all'utilitaria, una Fiat Punto, di proprietà di un pensionato settantacinquenne. Ed è accaduto, nella notte fra sabato e domenica, in via Palma, laddove l'autovettura era stata lasciata parcheggiata.

Le cause della fiammata - che ha danneggiato la parte anteriore della vettura - non sono chiare. Non lo sono affatto, ma il pensionato ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento a seguito di incendio. I danni non sono coperti da assicurazione e delle indagini si stanno adesso occupando i carabinieri della stazione cittadina. Militari dell'Arma che, come sempre avviene anche in questo genere di casi, hanno notiziato il sostituto procuratore di turno che coordinerà le investigazioni.

Le bocche degli investigatori, così come quelle degli inquirenti, sono rigorosamente serrate. Scontato, naturalmente, il fatto che il pensionato settantacinquenne sia stato già ascoltato per comprendere se abbia o meno, negli ultimi tempi, avuto problemi, e naturalmente di che tipo, con qualcuno.