Favara dice addio al 20enne morto nell'incidente di San Leone, l'appello di don Calogero: "State accanto ai vostri figli"

La comunità di Favara ha dato il primo straziante saluto a Salvatore Vetro, prima vittima del drammatico incidente stradale nella notte fra sabato e domenica scorsa, lungo il viale delle Dune a San Leone. In chiesa Madre molti sono stati i giovani che hanno accompagnato lo sfortunato ventenne, dinanzi a quell’altare che negli ultimi anni ha accolto anche i feretri di altre giovani vittime di incidenti stradali. La maggiore chiesa di Favara non è bastata a contenere tutte le persone presenti. Un centinaio sono state quelle che, in silenzio, hanno seguito le esequie dall’esterno. Un lungo applauso e il lancio di palloncini bianchi sono stati il tributo riservato all’ennesima vita interrotta troppo presto. Comunità favarese che domani, martedì 2 luglio alle ore 15:30, si ritroverà nella stessa chiesa per i funerali di Salvatore Barba, la seconda vittima dell’incidente con un’intera città che continua a pregare e a sperare per le sorti degli altri due giovani feriti gravemente.

“Siamo sgomenti per quello che è successo – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie don Calogero Lo Bello che ha celebrato le esequie di Salvatore Vetro - e faccio però un appello alle famiglie e ai giovani: bisogna fare attenzione, bisogna moderarsi e capire quali sono le cose essenziali nell’essenza della vita. Ai genitori – aggiunge il sacerdote - chiedo di stare più accanto ai loro figli e di accompagnarli nella crescita. Le famiglie spesso fanno il silenzio-assenzio con i figli, non riescono forse a confrontarsi con loro e a tenere alta la linea educativa. A volte, per il troppo amore o per la quiete familiare, cedono alle loro richieste. Basta fare un giro nei lidi della nostra provincia per trovare tanto disordine, chiasso e tanti giovani in tenera età che si comportano da adulti e che, bruciando le tappe, finiscono per bruciare la loro vita”.

