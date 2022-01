La città accompagna il maestro Pippo Flora nel suo ultimo viaggio, don Baldo:" Grazie per quello che ci hai insegnato"

La città si è stretta attorno ai familiari per l'ultimo saluto al maestro Pippo Flora nella chiesa di San Domenico. I parenti, gli amici ma anche semplici cittadini hanno partecipato ai funerali dell'indiscusso protagonista dello scenario culturale ed artistico agrigentino e non solo. Tanta commozione fra i presenti. Durante le esequie celebrate da don Baldo Reina più volte è stata esaltata la dedizione di Pippo Flora nelle sua attività. “Pippo – ha detto durante l'omelia il sacerdote - si è speso per rendere più bella la nostra città, ha fatto la sua parte con passione senza mai pensare agli interessi personali e familiari, lo ha fatto perchè ci credeva. Grazie per il tuo cuore Pippo e per quello che ci hai insegnato”.