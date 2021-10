Gaetano e Martina insieme nel loro ultimo viaggio: i funerali in piazza Progresso

Sarà piazza Progresso, domani, alle ore 15,30, ad ospitare i funerali di Gaetano Maragliano e Martina Alaimo. Insieme, per come sono sempre stati negli ultimi anni, i due diciassettenni verranno "salutati" nel cuore della loro città: in quella stessa piazza che tante volte li aveva visti insieme e felici. Ad officiale le esequie sarà l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. A Raffadali, per volontà del sindaco Silvio Cuffaro, sarà lutto cittadino.

In piazza verranno collocate delle transenne per realizzare un percorso obbligatorio che consentirà a tutti i partecipanti, nel rispetto delle norme antiCovid e dunque mantenendo le necessarie distanze, di poter ossequiare le salme.

"La piazza può contenere, nel rispetto delle distanze, più di mille persone - ha spiegato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, - . E' stata scelta proprio piazza Progresso per fare in modo che i funerali dei due ragazzi potessero essere celebrati assieme. Come nella vita, anche nella morte". Saracinesche di tutte le attività commerciali chiuse e bandiere a mezz'asta durante quello che sarà il momento dello straziante addio.

Gaetano Maragliano e Martina Alaimo sono i diciassettenni rimasti vittime dell'incidente stradale verificatosi mercoledì lungo la statale Agrigento-Raffadali.