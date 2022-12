Cardiologo ucciso dal paziente, i funerali si terranno in chiesa madre

Si terranno domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa madre di Favara, riaperta al culto da poco più di un mese, i funerali di Gaetano Alaimo, 62 anni, cardiologo ucciso nei giorni scorsi da un paziente che lo ha freddato a colpi di pistola mentre il medico era al lavoro in un centro privato. A freddarlo, il 47enne Antonio Vetro, bidello, per il quale sono stati già convalidati gli arresti e che ha raccontato di aver commesso tutto per essersi sentito "preso in giro" dal medico.

Un delitto che ha molto colpito la collettività di Favara, sia per il fatto che Alaimo era molto conosciuto sia per le modalità del fatto, e ha innescato anche un importante confronto sul tema della sicurezza urbana nella "città dell'agnello pasquale" avviato dal sindaco Antonio Palumbo e subito raccolto dalla Prefettura e dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Non è chiaro se domani sarà o meno proclamato il lutto cittadino durante lo svolgimento dei funerali, proprio preso in considerazione il rilievo pubblico del fatto di cronaca.

Finita la funzione il corpo di Alaimo - sul quale domattina verrà eseguita l'autopsia - sarà tumulato nel cimitero della sua città.