Favara si ferma per l'ultimo saluto a Daniel e Alberto, ad accompagnare i feretri una tradizionale ninna nanna

Le esequie funebri dei due autisti del bus, morti in un incidente sulla A1 mentre trasportavano i migranti, sono state celebrate in chiesa madre dal vicario del vescovo, don Giuseppe Cumbo

La città di Favara ha dato l'ultimo saluto ad Alberto Vella e Daniel Giudice, i due giovani autisti vittime dell'incidente stradale, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 settembre sull'autostrada A1 all'altezza di Fiano Romano. A celebrare le esequie è stato don Giuseppe Cumbo, vicario dell'arcivescovo di Agrigento, don Giuseppe Cumbo che durante l'omelia ha più volte richiamato lo spirito di altruismo che contraddistingueva i due ragazzi. Le autorità cittadine, i colleghi e gli amici del gruppo Fabaria Folk sono stati vicini ai familiari straziati dal dolore. Ancora increduli per quanto accaduto, i titolari e i dipendenti della “Patti Tour”, l'azienda di trasporti per la quale lavoravano Alberto e Daniel.

Sulle bare dei due amici, i gilet del gruppo folcloristico che li aveva visti insieme, in molte tournèe all'estero e che, per un triste destino, li ha uniti anche nella morte. Toccante il ricordo dei compagni del gruppo folk che hanno ripercorso i momenti di allegria vissuti insieme ai due sfortunati giovani. Neanche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo ha potuto trattenere le lacrime quando la sorella di Daniel, Liliana ha ricordato in chiesa il fratello. L'amore per la tradizioni popolari di Alberto e Daniel, li ha accompagnati anche nel giorno dei loro funerali, con la comunità che gli ha dedicato “la Siminzina di Rosa Ballistreri”, un'ultima ninna nanna per quel sonno eterno arrivato troppo presto.