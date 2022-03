Divampa l'incendio mentre l'auto è in marcia: automobilista si mette in salvo

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per provare a salvare un'autovettura che, nella serata di ieri, è andata a fuoco mentre era in marcia. Ad accorgersi del fumo che fuoriusciva è stato il conducente della vettura che - in via Porta Agrigento - ha subito arrestato la marcia e s'è messo, di fatto, in salvo.

I pompieri, una volta giunti sul posto, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. In via Porta Agrigento anche i carabinieri della locale stazione che hanno accertato, appunto, la natura accidentale del fatto.