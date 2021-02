"Fugge dopo aver violato la sorveglianza", arresto convalidato: ai domiciliari

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Agata Genna, ha convalidato l’arresto ed ha disposto i domiciliari per il quarantacinquenne di Licata che, nei giorni scorsi, ha violato le prescrizioni della sorveglianza speciale e s’è reso protagonista di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo – che ha nominato quale suo difensore di fiducia l’avvocato Gaspare Lombardo – ha, nei giorni scorsi appunto, violato le prescrizioni della sorveglianza speciale ed è stato portato in commissariato. Anziché restare in ufficio, attendendo la verbalizzazione delle violazioni, ha scavalcato il cancello ed è andato via. Da sabato è stato ritrovato, dai poliziotti, mercoledì. Era in spiaggia e alla vista degli agenti del commissariato di Licata è – stando all’accusa – nuovamente fuggito a gambe levate.