Forza il posto di blocco e scappa per le vie di Licata: bloccato e denunciato per resistenza 37enne

Forza il posto di blocco della polizia e, a gran velocità, fugge lungo le strade di Licata, tagliando incroci e mettendo a rischio l'incolumità pubblica. Credeva di farla franca, di riuscire a dileguarsi nel nulla. Non aveva però fatto i conti con gli agenti del commissariato che non soltanto lo hanno inseguito, ma sono riusciti, ben presto, a fermarlo.

Ha 37 anni il licatese che è finito nei guai - denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, - per resistenza a pubblico ufficiale.

Quanto il licatese è stato bloccato, i poliziotti hanno subito proceduto al controllo. Si ipotizzava che potesse avere droga o chissà che altro. In realtà il trentasettenne guidava una moto senza targa, che a quanto pare è risultata essere sua, che non era per niente in regola. Gli sono state elevate anche, naturalmente, le contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada e poi è stato appunto deferito per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.