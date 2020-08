Nuova fuga nella notte dalla tensostruttura: migranti scavalcano le reti e si allontanano

Nuova fuga di migranti dalla tensostruttura di Porto Empedocle. Intorno all'una e mezza di notte, infatti, una decina di immigrati hanno scavalcato le recinzioni della struttura e si sono allontanati nel tentativo di far perdere le loro tracce.

Le fasi della fuga sono state immortalate dal cellulare di un empedoclino che si trovava a transitare dalla zona del porto. Si tratta della terza fuga dalla struttura: episodi che provocano molta preoccupazione tra la popolazione, soprattutto per il timore di un non meglio precisato rischio di contagio da Covid-19. Le forze dell'ordine sono al lavoro per l'individuazione e il recupero delle persone scappate dal centro.