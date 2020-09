Migranti in fuga da Villa Sikania, la testimonianza: "Sono usciti a flotta, erano almeno 40"

"Ho avuto paura, ero immobilizzato. Ho visto trenta, forse quaranta, migranti uscire di corsa da Villa Sikania". E' questa la testimonianza di Francesco Consiglio, automobilista, che ha assistito in prima persona alla fuga di diversi migranti dal centro di prima accoglienza di Siculiana.

Le persone hanno imboccato la statale per poi sparire nel nulla. I fatti sono accaduti intorno alle 20 e 30. "E' stato terribile. La polizia urlava: 'Chiudete i cancelli' per poi inseguire queste persone che fuggivano da ogni parte. Io - dice Francesco Consiglio ai microfoni di AgrigentoNotizie - ho chiuso l'auto e non sapevo che fare. Si è rischiata, ancora una volta, una tragedia".

Sulle tracce dei migranti, circa quaranta, la polizia, i carabinieri ed anche l'esercito. Non è la prima volta, presumibilmente non sarà neppure l'ultima, che le persone ospiti del centro di prima accoglienza riescono a fuggire. Una delle ultime volte, si è registrata una vera tragedia. A perdere la vita fu un eritreo e tre poliziotti rimasero feriti. Un giovane automobilista venne, poco dopo l'incidente stradale, arrestato.