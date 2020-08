Nuova fuga di migranti a Porto Empedocle, sette positivi lasciano la tensostruttura: trasferiti

A bordo di un veicolo speciale ad alto bio contenimento della Croce rossa, i primi sette migranti risultati positivi al Covid-19, hanno lasciato la tensostruttura di Porto Empedocle. La destinazione individuata dalla Prefettura di Agrigento è stato l’ex hotel “San Paolo Palace” di Palermo dove, sotto stretto monitoraggio sanitario, trascorreranno il periodo di quarantena. Per il trasferimento delle 28 persone infette, occorreranno quattro corse del pulmino che ha solo 7 posti.

Migranti positivi a Porto Empedocle, sono pronti a lasciare la tensostruttura

„ Migranti positivi a Porto Empedocle, sono pronti a lasciare la tensostruttura “



Intanto, nel pomeriggio, mentre in Municipio era in corso l’incontro del vice ministro dell’Interno, Vito Crimi, per discutere dell’emergenza sbarchi, nella tensostruttura adiacente all’area portuale, si è registrata l’ennesima fuga di migranti, sono stati 6 quelli che sono riusciti ad eludere la sorveglianza. Tempestive sono state le ricerche delle forze dell'ordine, ma al momento, dei fuggitivi non c'è nessuna traccia,