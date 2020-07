Nuova fuga di migranti dalla tensostruttura di Porto Empedocle, Carmina: "Venga il ministro"

Nuova fuga dalla tensostruttura di prima accoglienza di Porto Empedocle, nuovamente piena all'inverosimile dopo il trasferimento al suo interno di 300 migranti provenienti da Lampedusa avvenuta nella tarda serata di ieri.

Alcuni immigrati avrebbero scavalcato le recinzioni e si sarebbero dileguati e, dalle prime notizie diffuse, vi sarebbero anche stati dei disordini. Uno dei migranti, raccontano i presenti, si sarebbe invece consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine chiedendo acqua.

A chiedere un intervento immediato e deciso da parte del Governo è il sindaco Ida Carmina. "Inviteremo qui il ministro Lamorgese perché veda con i suoi occhi quanto sta succedendo - spiega ai microfoni di Agrigentonotizie -. Temo che ci sia grande attenzione per la situazione di Lampedusa, ma molto meno per quella della mia città, una città oggi militarizzata e che vive un momento di grande difficoltà. Avevamo chiesto al prefetto di provvedere a requisire in uso qualche struttura in cui ospitare i migranti per evitare che, come è accaduto, in una tensostruttura pensata per il transito temporaneo di un centinaio di persone, ve ne siano oltre 500 ad attendere sotto il sole. Serve - continua Carmina - una soluzione che sia più consona ad un peaese civile. Chiederemo inoltre se vi sia il rispetto di tutti i protocolli sanitari previsti contro il Covid".