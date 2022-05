Fuga di gas in via Toniolo, segnalazione degli abitanti: operai in azione

Una fuga di gas è stata rilevata da “Italgas” in via Toniolo, nel quartiere Campo Sportivo di Agrigento. Sul posto, per gli interventi di messa in sicurezza, è al lavoro la squadra di pronto intervento della “Vitale Gas”, società quest'ultima che così come a Ravanusa, anche nella città dei Templi, si occupa della manutenzione della condotta.

Dopo uno scavo, gli operai hanno localizzato la perdita e notato anche una falla alla condotta idrica che è stata comunque riparata. In zona, nei giorni scorsi, gli abitanti avevano avvertito una leggera puzza di gas e consapevoli di quanto avvenuto lo scorso 11 dicembre in via Trilussa a Ravanusa, hanno segnalato il problema. A causa delle difficoltà tecniche dovute agli spazi ridotti che vedono, nella stessa sede, la concentrazione delle condotte di acqua, fogna, gas e fibra ottica, sarà necessario un intervento che potrebbe causare la chiusura prolungata della strada. La fuga di gas comunque, è stata isolata e non dovrebbe essere una minaccia per l'incolumità degli abitanti del quartiere.