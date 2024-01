Guida senza patente auto sottoposta a fermo e scappa all'Alt della polizia: denunciata coppia di ventenni

Auto non si ferma all'Alt dei poliziotti della sezione Volanti e viene, naturalmente, inseguita lungo il viale Leonardo Sciascia del Villaggio Mosè. Ci hanno messo poco, anzi pochissimo, gli agenti a bloccare - dopo un breve inseguimento - l'utilitaria con a bordo due giovanissimi: lui di 23 anni e lei di 22.

Il giovane agrigentino è stato trovato al volante della vettura, che risultava essere sotto fermo amministrativo per mancanza di assicurazione, senza alcuna patente. E' scattata, come procedura esige, una perquisizione veicolare e all'interno dell'abitacolo i poliziotti hanno trovato un coltellaccio. Il ventiquattrenne è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per l'ipotesi di reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

I poliziotti delle Volanti, constatato il fatto che la macchina non avrebbe potuto essere su strada (perché appunto sottoposta a fermo amministrativo) hanno proceduto al sequestro dell'utilitaria. Un "passaggio" che non è andato affatto giù alla ventiduenne, proprietaria dell'auto, che ha iniziato ad inveire, cercando ma inutilmente di impedire l'iter del sequestro, contro i poliziotti. La ragazza è stata dunque deferita, pure lei in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale.